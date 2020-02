Το διαγωνισμό για τα διαβατήρια του Brexit κέρδισε μια γαλλική εταιρεία, αποκαλύφθηκε όμως ότι τελικά θα τυπώνονται σε ένα εργοστάσιο στην Πολωνία.

Το Twitter έσταξε κυριολεκτικά φαρμάκι, αφού οι επικριτές του Brexit βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν τα... απωθημένα τους.

Τα σχόλια μάζεψε σε ρεπορτάζ του ο Independent.

«Γελοίο, τα μπλε διαβατήρια θα φτιάχνονται από μια γαλλογερμανική εταιρεία στην Πολωνία, κάτω από τους όρους της ΕΕ» γράφει ένας χρήστης.

Hilarious. Blue passports are being made by a Franco/Dutch company, in Poland, under EU procurement rules. Thick brexiteers taking back control. pic.twitter.com/Hu3Va56Jjc

Άλλοι σχολιάζουν το πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν εντός Βρετανίας, μετά την απόφαση να δοθεί σε εταιρεία εκτός της χώρας ο διαγωνισμός.

«Καλώς ήρθατε στην παγκοσμιοποιημένη Βρετανία» γράφει άλλος.

Our new blue passports will be made by a Franco/Dutch company in Poland. Welcome to Global Britain - where we take British jobs and share them out among other countries. https://t.co/FzWgZl9nju

— Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) February 22, 2020