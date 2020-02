Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και 21 τραυματίστηκαν από τον σεισμό, σύμφωνα με το Reuters.

Ο σεισμός είχε βάθος 5 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC και το δημόσιο τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT World μετέδωσε πως έγινε αισθητός σε 43 χωριά στην Τούρκία.

An #earthquake of magnitude 5.7 struck the #Turkey-Iran border region (35 km southeast of the city of Salmas in #Iran). pic.twitter.com/0ZWBdYd9CI

— David Galstyan (@Aeternum7) February 23, 2020