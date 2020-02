Ο 64χρονος Αμερικανός πιλότος έφτιαξε έναν αυτοσχέδιο πύραυλο ο οποίος συνεντρίβη δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του. Πλάνα από το εγχείρημα του Χιούτζες δείχνουν το αερόστατο να πέφτει μόνο του στο έδαφος.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

Όπως γράφει το Space.com, η εκτόξευση θα προβαλόνταν σε ένα νέο τηλεοπτικό σόου για ερασιτέχνες κατασκευαστές πυραύλων στο Science Channel, το οποίο επιβεβαίωσε και τα τραγικά νέα μέσω Twitter. «Ο “Τρελός Μάικ” (το παρατσούκλι του) πέθανε σήμερα κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να εκτοξεύσει έναν αυτοσχέδιο πύραυλο. Η σκέψη σας είναι με την οικογένειά του».

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

— Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020