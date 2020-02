Νέος θάνατος καταγράφηκε στην Ιταλία, αυξάνοντας την ανησυχία.

Νωρίς το απόγευμα ανακοινώθηκε ότι υπάρχει και έκτος νεκρός. Πρόκειται για έναν άνδρα 84 ετών από την ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου.

Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ο θάνατος μιας γυναίκα με καρκίνο από την πόλη Κρέμα της Λομβαρδίας. Εντούτοις, διευκρίνισε αργότερα ότι από λάθος αναφέρθηκε θάνατος της ασθενούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο πέμπτος θάνατος, ενός 88χρονου ασθενή, επήλθε στην περιοχή Κασέλε Λάντι, έξω από το Μιλάνο.

Ο τέταρτος νεκρός από τον κοροναϊό στην Ιταλία είναι ένας 84χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν για κάποια άλλη ασθένεια όταν μολύνθηκε από τον κοροναϊό.

Οι τρεις άλλοι άνθρωποι που πέθαναν εξαιτίας του ιού ήταν επίσης ηλικιωμένοι και τουλάχιστον δύο από αυτούς έπασχαν από άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία είναι πλέον 230, από τα οποία περισσότερα από 180 μόνο στην Περιφέρεια της Λομβαρδίας.

Κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία έχουν εντοπιστεί στην Περιφέρεια της Λομβαρδίας, στο Βενέτο, στην Περιφέρεια Αιμιλία-Ρομάνια, στο Πιεμόντε, στο Τρεντίνο-Άλτο Αντίτζε και Λάτσιο.

Το Μιλάνο, πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, μοιάζει πόλη «φάντασμα».

Ο κ. Μπουζάλης, Έλληνας που διαμένει στην Κρεμόνα όπου έχουν κλείσει σχολεία, μουσεία, εκκλησίες και έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση συγκεντρώσεων, είπε πως η κατάσταση είναι απελπιστική.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τα άδεια ράφια των σούπερ μάρκετ.

Stunned by Europe’s biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.

Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 24, 2020