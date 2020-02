Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στη μικρή πόλη Φολκμάρσεν όταν κατά τη διάρκεια παρέλασης στο πλαίσιο των εορτασμών της Δευτέρας των ρόδων ( Rosenmontag).

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα ασημί I.X. κινήθηκε προς την παρέλαση των καραναβαλιστών με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών.

Η γερμανική εφημερίδα Bild έγραψε πως περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών επτά σοβαρά.

Η Bild επικαλέστηκε τον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων της Φραγκφούρτης που ανέφερε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες φέρουν απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας στο Twitter, όλες οι καρναβαλικές παρελάσεις στο κρατίδιο της Έσσης ακυρώθηκαν ως προλήπτικό μέτρο, μετά το περιστατικό στο Φολκμάρσεν.

Η αστυνομία δεν έχει κάνει κάποια αναφορά σε νεκρούς ή σε συγκεκριμένο αριθμό τραυματιών, ενώ όπως αναφέρει ο δράστης βρίσκεται υπό κράτηση.

Στο σημείο του συμβάντος βρέθηκαν ασθενοφόρα, καθώς και δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Προς το παρόν η αστυνομία δεν έχει προβεί σε κάποια ενημέρωση εάν πρόκειται για ατύχημα ή για επίθεση.

Ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο κινήθηκε με ταχύτητα προς τους καρναβαλιστές και ότι είχε βάλει στο στόχαστρο παιδιά.

Ο εκπρόσωπος τύπου της διπλανής πόλης Κάσελ, Ντιρκ Ρίχτερ είπε στο Welt TV: «Όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις μας από το Κάσελ έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή».

Σε ερασιτεχνικά βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο διακρίνονται αστυνομικοί να στέκονται δίπλα σε μια ασημί Mercedes-Benz που φαίνεται πως ενεπλάκη στο περιστατικό.

Γερμανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο οδηγός έπεσε εσκεμμένα πάνω στα πλαστικά κιγκλιδώματα που είχε στήσει η αστυνομία περιμετρικά της περιοχής της παρέλασης.

Το όχημα συνέχισε την πορεία του, παρασύροντας το πλήθος, για τουλάχιστον 30 μέτρα προτού σταματήσει.

Το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο Hessenschau μεταδίδει, επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας, ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στο πλήθος σε καρναβαλική παρέλαση στην πόλη Φολκμάρσεν είναι ένας 29χρονος Γερμανός.

Σύμφωνα με το δίκτυο, η αστυνομία δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρά του, ωστόσο πιστεύει ότι ενήργησε εσκεμμένα.

Την ίδια ώρα, η γερμανική εφημερίδα Welt, επικαλούμενη επίσης έναν εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, έγραψε ότι η αστυνομία πιστεύει πως ο άνδρας αυτός έπεσε σκόπιμα με το όχημά του πάνω στην καρναβαλική παρέλαση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, που μίλησε στη Welt, οι αρχές δεν πιστεύουν ότι πρόκειται για μια επίθεση, εικάζουν, όμως, ότι έγινε εσκεμμένα.

Από την άλλη, η εφημερίδα Welt, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών στο κρατίδιο της Έσσης, γράφει ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το περιστατικό στο Φολκμάρσεν να ήταν επίθεση.

Όπως αναφέρει η Welt, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών στο κρατίδιο της Έσσης, οι αρχές δεν μπορούν να ανακρίνουν προς το παρόν τον συλληφθέντα οδηγό.

Εξάλλου, η γερμανική αστυνομία, με μήνυμά της στο Twitter, επισημαίνει ότι δεν έχει στη διάθεσή της πληροφορίες ότι υπάρχει κίνδυνος σε άλλη περιοχή της Γερμανίας.

