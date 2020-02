Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Υγείας, Κιανούς Τζαχανπούρ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση την Τρίτη ότι ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας του Ιράν, Ιράζ Χαριρτσί μολύνθηκε από τον νέο κοροναϊό και βρίσκεται τώρα σε καραντίνα.

Μάλιστα στο διαδίκτυο κυκλοφορεί βίντεο όπου ο Ιράζ Χαριρτσί βήχει και ιδρώνει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της Τρίτης.

