Η Μαλάλα σπουδάζει στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η 22χρονη ανήρτησε μια φωτογραφία στο Instagram, όπου απεικονίζεται η ίδια και η Τούνμπεργκ ενώ κάθονται η μία δίπλα στην άλλη σε ένα παγκάκι.

She’s the only friend I’d skip school for. pic.twitter.com/uP0vwF2U3K

Η 17χρονη Τούνμπεργκ βρίσκεται στη Βρετανία για να συμμετάσχει σε μια κινητοποίηση μαθητών στο Μπρίστολ την Παρασκευή.

So... today I met my role model. What else can I say? @Malala pic.twitter.com/n7GnXUngov

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 25, 2020