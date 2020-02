Σύμφωνα με το EHA News, μεγάλος αριθμός προσφύγων έχει συγκεντρωθεί στην πόλη Edirne, που είναι κοντά στον Έβρο.

Με βάση τα όσα μεταδίδει την Παρασκευή το Anadolu όσοι πρόσφυγες βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, την Ανδριανούπολη και τα τουρκικά παράλια πήραν ταξί, λεωφορεία ή περπατούν προς τα σύνορα, επειδή άκουσαν ότι δεν θα βρουν μπλόκα.

📍After #Turkey has decided not to hinder refugees trying to cross into #Europe, migrants have gathered in Edirne at the Greek border

▪️Migrants are walking towards the border to cross into #Greece pic.twitter.com/5KIxx7nSyc

— EHA News (@eha_news) February 28, 2020