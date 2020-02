ΔΙΕΘΝΗ

Η Πέιτζ Γκρίνγουεϊ, έζησε ως άστεγη για επτά χρόνια, όπου κοιμόταν σε μία σκηνή σ’ ένα νεκροταφείο στο Μπράιτον, στην προσπάθεια της ν’ αντιμετωπίσει την εξάρτηση της από τις ουσίες και τις ψυχικές ασθένειες που αντιμετώπιζε από παιδί.

Όπως δήλωσε η μητέρα της η ζωή της Πέιτζ άλλαξε μετά τη συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ «Love And Drugs On The Street» (Αγάπη και Ναρκωτικά στους δρόμους).

Δυστυχώς η 23χρονη κοπέλα βρέθηκε όμως κρεμασμένη στο σπίτι της στις 7 Φεβρουαρίου δύο βδομάδες αφότου η μητέρα της την είχε δει τελευταία φορά.

Από τη στιγμή που το ντοκιμαντέρ βγήκε στον αέρα το 2017, είχε βρει δουλειά ως αεροσυνοδός, σκόπευε να καταταχθεί στο Ναυτικό και παρακολουθούσα μαθήματα κομμωτικής και αισθητικής στο κολέγιο, ενώ ήταν έτοιμη να ξεκινήσει μία επιχείρηση πώλησης σαπουνιών και κεριών με τη μητέρα της.

Οπότε τίποτα δεν διαμύνηε αυτό το τραγικό τέλος, σύμφωνα με τη μητέρα της.

Η Πέιτζ όταν γεννήθηκε διαγνώσθηκε με σύνδρομο τριπλού Χ, γεγονός που σημαίνει ότι είχε ένα έξτρα χρωμόσωμα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μερική απώλεια μνήμης, δυσλεξία και ασθενείς μύες και όπως θυμάται η μητέρα της άρχισε να δυσκολεύεται πολύ και ν’ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη στιγμή που εγκατέλειψε το σχολείο.

Όπως λέει δεν μπορούσε να βρει κατάλληλη βοήθεια για την κόρη της.

Παρά το γεγονός ότι έμεινε μαζί της στους δρόμους και την παρακαλούσε να γυρίσει σπίτι, δεν μπορούσε να την πείσει.

Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ η Πέιτζ είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που έχουν οι άστεγοι να επιβιώσουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και για το γεγονός ότι προτιμάει να κοιμάται κρυμμένη από τον κόσμο στο νεκροταφείο, όπου μπορούσε να έχει το δικό της χώρο.

Πηγή: Dailymirror.co.uk