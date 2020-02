Συγκεκριμένα με το tweet ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου απαντάει σε προηγούμενη ανάρτηση του Έλληνα ΥΠΕΞ, Νίκου Δένδια που είχε γράψει ότι «συμπεριφορές σεβασμού προς το Διεθνές Δίκαιο υπερισχύουν κάθε παραβατικότητας».

«Δες ποιος μας κάνει διάλεξη για το Διεθνές Δίκαιο. Αυτοί που πετάνε χωρίς ντροπή δακρυγόνα στους χιλιάδες αθώους που έχουν στοιβαχτεί στις πύλες τους. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σταματήσουμε ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα μας, αλλά η Ελλάδα έχει το καθήκον να τους αντιμετωπίσει ως ανθρώπινα όντα».

Look who’s lecturing us on international law! They’re shamelessly throwing tear gas bombs on thousands of innocents piled at their gates. We don’t have an obligation to stop people leaving our country but #Greece has the duty to treat them as human beings! https://t.co/Av0v5GIy5o pic.twitter.com/C9ceVnlx4f

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 29, 2020