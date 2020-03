Με την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, να γίνεται ολοένα και χειρότερη για τους χιλιάδες πρόσφυγες που με τις ευλογίες της τουρκικής κυβέρνησης, συνωστίζονται στη γκρίζα ζώνη, η ΕΕ αποφάσισε έστω και καθυστερημένα να συζητήσει το πρόβλημα.

Η έκτακτη σύνοδος, αναμένεται να συζητήσει την κατάσταση στο Ιντλίμπ και στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Μπορέλ σημειώνει ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις εντός και γύρω από την επαρχία Ιντλίμπ της Συρία συνιστούν «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα». «Προκαλούν ανείπωτα ανθρωπιστικά δεινά στον πληθυσμό και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην περιοχή και πέραν αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διπλασιάσει τις προσπαθειές της για να αντιμετωπίσει αυτή τη φρικτή ανθρωπιστική κρίση με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της», πρόσθεσε.

Επισημαίνοντας ότι υπάρχει μόνο «πολιτική λύση» στην κρίση της Συρίας, ο Μπορέλ τονίζει ότι παράλληλα, οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και ότι θα πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία της Τουρκίας με την ΕΕ. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να στηρίξει την Ελλάδα και τη Βουλγαρία στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης» που είναι σε εξέλιξη, υπογράμμισε.

Η έκτακτη σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα «θα είναι μια ευκαιρία για να επικεντρωθούμε στις τελευταίες εξελίξεις και να συνεχίσουμε το κοινό έργο μας σε όλα τα μέτωπα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η συλλογική δράση μας θα έχει τις μέγιστες δυνατές επιπτώσεις αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κρίση και να συμβάλουμε στο να ανοίξει ο δρόμος για μια πολιτική λύση», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Αλληλεγγύη με την Ελλάδα για την κατάσταση που διαμορφώνεται στα ελληνικά σύνορα. Στηρίζω τα μέτρα που παίρνει η Ελλάδα για να προστατέψει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση. Ανυπομονώ να συζητήσουμε για την κατάσταση στο Ιντλίμπ στην έκτακτη Σύνοδο των ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Λετονός ΥΠΕΞ.

Full solidarity with #Greece over developing situation at Greek border, I support measures taken by Greece to protect EU’s external borders and to tackle humanitarian crisis. Looking forward to discuss this and situation in #Idlib in extraordinary EU Foreign Affairs Council

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 1, 2020