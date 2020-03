Ο Βρετανός πρωθυπουργός την ώρα που ανακοίνωνε το σχέδιο της χώρας του για την αντιμετώπιση μιας επικείμενης εξάπλωσης του κοροναϊού, δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την κατάσταση και δήλωσε ότι θα συνεχίσει ν' ανταλλάσσει χειραψίες.

«Ανταλλάσσω χειραψίες», ανέφερε όταν ρωτήθηκε πώς σχεδιάζει να διαχειριστεί το ζήτημα των επισκέψεων από επισήμους.

«Τις προάλλες βρισκόμουν στο νοσοκομείο όπου νομίζω ότι νοσηλεύονταν πάσχοντες από κοροναϊό και θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι τους χαιρέτισα όλους δια χειραψίας και συνεχίζω να σφίγγω το χέρι».

Ο Τζόνσον είπε ακόμη ότι οι πολίτες είναι ελεύθεροι να αποφασίζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους, αλλά αναφέρθηκε στην επιστημονική συμβουλή που έλαβε:

«Κατά την κρίση μας το πλύσιμο των χεριών είναι το πιο σημαντικό».

