Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Twitter, ανέβηκε το βίντεο από την επίσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στο οποίο τονίζεται ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα ελληνοτουρκικά σύνορα βρέθηκαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι και ο εκ των αντιπροέδρων της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, οι οποίοι και έκαναν αυτοψία της κατάστασης πετώντας με ελικόπτερο.

«Η κατάσταση στα σύνορα δεν είναι μόνο ζήτημα της Ελλάδας να το διαχειριστεί, είναι ευθύνη ολόκληρης της Ευρώπης και θα θα το διαχειριστούμε με ένα μεθοδικό τρόπο, με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα.

Στο βίντεο υπάρχουν στιγμές από την επίσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, καθώς και από την πτήση με το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει και το εξής μήνυμα:

«Η σημερινή μας παρουσία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον ελληνικό λαό, στους Ευρωπαίους πολίτες και στη διεθνή κοινότητα. Τα ελληνικά σύνορα είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες της Ελλάδας και θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να βοηθήσουμε. Προστατεύοντας τα σύνορα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα με αξιοπρέπεια είναι κάτι απαραίτητο».

The situation at our border is not only Greece’s issue to manage.

It is the responsibility of Europe as a whole.

And we will manage it in an orderly way, with unity, solidarity and determination. pic.twitter.com/hQkQiKm3zR

