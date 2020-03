O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον επικεφαλής διαπραγματευτή και πολιτικό ηγέτη των Ταλιμπάν, Μουλά Μπαραντάρ.

Άλλη μία πρώτη: Το γεγονός έγινε γνωστό από εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, μέσω Twitter.

The American President had a phone call with the head of the Taliban... and the American people learn about it from the Taliban. https://t.co/KGyD9y0e44

— Ned Price (@nedprice) March 3, 2020