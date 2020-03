Σύμφωνα με το BBC, στους εγκλείστους επετράπη να βγουν από την φυλακή αφού εξετάστηκαν και βγήκαν αρνητικοί στο τεστ για τον νέο κοροναϊό και αφού κατέβαλαν εγγύηση προκειμένου να αποφευχθεί εξάπλωση της νόσου στις φυλακές της χώρας που είναι υπερπληθείς, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης Γολαμχοσεΐν Εσμαϊλί.

Στους κρατούμενους για θέματα ασφαλείας που έχουν καταδικαστεί σε περισσότερα από πέντε χρόνια κάθειρξης δεν θα επιτραπεί να βγουν από τη φυλακή.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με Βρετανίδα βουλευτή που επικαλείται το BBC, η Βρετανοϊρανή Ναζανίν Ζαγαρί-Ράτκλιφ, που βρίσκεται φυλακισμένη στο Ιράν, μπορεί να αφεθεί ελεύθερη σύντομα.

Σύμφωνα με τη βουλευτή Τούλιπ Σίντικ, ο Ιρανός πρεσβευτής στη Βρετανία δήλωσε ότι η Ζαγαρί-Ράτκλιφ "μπορεί να αφεθεί ελεύθερη παίρνοντας άδεια απουσίας σήμερα ή αύριο".

(1/2) News from Iranian Ambassador that my constituent Nazanin Zaghari-Ratcliffe may be released on furlough today or tomorrow from prison in Iran. If this is true, Nazanin would welcome leaving Evin jail, but we’ve been here before.

(2/2) If this furlough happens, the British government have an obligation to make it permanent, and not let her be used as a bargaining chip in the weeks to come. I remain concerned that Nazanin has told her family that she has still not been tested for coronavirus. #FreeNazanin

— Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) March 3, 2020