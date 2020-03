Όπως γράφει το ABC, το 3χρονο κοριτσάκι ξεκίνησε μια νέα ζωή στην Τουρκία με την οικογένειά της. Μία εβδομάδα αφού το βίντεο έγινε viral, η τουρκική κυβέρνηση βοήθησε τη Σάλβα και τους γονείς της να περάσουν τα σύνορα στις 25 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η οικογένεια εγκαταστάθηκε σε μια δομή προσφύγων στα νότια της χώρας.

Η ρεπόρτερ του Guardian, Μπίθαν ΜακΚέρναν ανέβασε μια φωτογραφία του Αμπντουλάχ Αλ Μοχάμαντ και της κόρης του στο Twitter, γράφοντας: «Για πρώτη της φορά σε όλη της τη ζωή, μπορεί να γελάσει με κανονικά πράγματα».

I am happy to report that 3-year-old Salwa and her parents have made it safely out of Idlib to Turkey. The family made headlines for a game where dad Abdullah got Salwa to laugh at falling bombs to protect her from trauma. For the first time ever, she can laugh at normal things. pic.twitter.com/jTET7z7rRj

Ο μπαμπάς της Σάλβα, μιμούμενος τον Ρομπέρτο Μπενίνι στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία, «Η ζωή είναι ωραία», έπεισε την κόρη του ότι οι εκρήξεις από τις βόμβες είναι ένα παιχνίδι και ότι πρέπει να γελάσει, καθώς θέλει ν' αποτρέψει να της δημιουργηθεί κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα εξαιτίας της φρίκης του πολέμου.

