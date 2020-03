Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η μεταναστευτική κατάσταση στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της ΕΕ και η κρίση στη Συρία.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επανέλαβε τη στήριξή του στην Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Κύπρο».

«Ο Σαρλ Μισέλ αναγνώρισε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Τουρκία φιλοξενώντας εκατομμύρια πρόσφυγες, ενώ τόνισε πως η Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας παραμένει η βάση της μεταναστευτικής συνεργασίας Βρυξελλών και Άγκυρας». Όπως υπογραμμίζεται, η Κοινή Δήλωση συμφωνήθηκε με καλή πίστη και χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες και από τις δύο πλευρές.

Η ανακοίνωση προσθέτει πως «είναι αναγκαία η μείωση των υπαρχουσών μεταναστευτικών εντάσεων στα σύνορα της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να ενισχύσει τη στήριξή της στους Σύρους που βρίσκονται στην Τουρκία και στις κοινότητες που τους φιλοξενούν».

Η ανακοίνωση του ΕΣ τελειώνει λέγοντας πως «μια βιώσιμη εκεχειρία και μια μακρόπνοη πολιτική λύση για τη συριακή κρίση χρειάζεται κατεπειγόντως. Όλοι οι παράγοντες πρέπει να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας είναι απαραίτητη και η Ευρώπη έχει τη βούληση να παράσχει επιπλέον βοήθεια για τους εκτοπισμένους στην επαρχία Ιντλίμπ».

Meeting with @RTErdogan on the migration situation on EU's land and sea borders and the crisis in Syria together with @JosepBorrellF

Read the press release here: https://t.co/f0TSFc6QfZ pic.twitter.com/RfU13Te1lH

— Charles Michel (@eucopresident) March 4, 2020