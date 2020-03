Το πενταόροφο ξενοδοχείο βρισκόταν στην πόλη Κουανζού και σύμφωνα με αναφορές από κινέζικα μέσα χρησιμοποιούνταν ως νοσοκομείο για άτομα που είχαν νοσήσει από τον COVID-19 και βρίσκονταν σε καραντίνα.

Τα βίντεο από την πλευρά του συμβάντος δείχνουν το κτήριο να έχει καταρρεύσει και τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί τουλάχιστον 23 άνθρωποι, , ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 70 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020