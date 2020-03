Την ώρα που στην Ελλάδα έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το αν ο κοροναϊός μπορεί να μεταδοθεί από τη Θεία Κοινωνία, η Καθολική εκκλησία προβαίνει σε συγκεκριμένα μέτρα ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Συγκεκριμένα η Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας ανακοίνωσε μέτρα για τον περιορισμό του ιού, όπως είναι ότι «οι πιστοί προτού παρευρεθούν στη λειτουργία, θα πρέπει να σκεφτούν την υγεία τους και πιθανή μετάδοση του ιού στους υπόλοιπους», την ώρα που η προτροπή προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι να παρακολουθούν τη λειτουργία από την τηλεόραση.

Μάλιστα μία εκκλησία στην Αδελαΐδα πήγε ένα βήμα παραπάνω καθώς απαγορεύει τη χρήση του ιερού νερού από τους πιστούς με χρήση πινακίδας.

CORONAVIRUS: Catholic Church Urges Removal Of Holy Water From Church To Avoid Spread Of Virus https://t.co/6x2G39ks1y pic.twitter.com/1l03A2Wuoz

Επίσης ο ναός «Lady of Lourde» στη Γαλλία γνωστός για το ιερό νερό που προσφέρει στους πιστούς έκλεισε εξαιτίας του κοροναϊού.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση των ιθυνόντων του ναού «η πρώτη μας προτεραιότητα πάντα είναι η ασφάλεια των πιστών και των εργαζομένων στον ναό».

French Catholic Shrine’s “Healing” Waters Shut Down Due To Coronavirus https://t.co/O3lQZ8lzyN pic.twitter.com/QZaTjIbFvF

Επίσης πολλές Καθολικές εκκλησίες έχουν τοποθετήσει αντισηπτικά προκειμένου να συμβαδίζουν με τα μέτρα προστασίας για τον ιό.

The Catholic Church in Oslo replaced holy water with Antibac bc of the Coronavirus pic.twitter.com/eohA7r9aQp

— Tradia (@amalieskram) March 1, 2020