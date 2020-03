Συγκεκριμένα στο βίντεο διακρίνεται ο Ρερζέπ Ταγίπ Ερντογάν να περιμένει μαζί με την αντιπροσωπεία του να περιμένει για περίπου δύο λεπτά.

Αχικά ο Τούρκος πρόεδρος είναι όρθιος και στη συνέχεια να μεταβαίνει στο δωμάτιο αναμονής όπου και κάθεται, προτού εμφανιστεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ανταλλάξουν χειραψία.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan was kept waiting by Russian President Vladimir Putin and his delegation before a meeting, a video circulated by Russian media show.https://t.co/JvgU2W487K pic.twitter.com/w73zhBX6ze

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 9, 2020