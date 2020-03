Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ με tweet του αναφέρθηκε στο ζήτημα του κοροναϊού και στις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των Αμερικανών.

«Πέρσι πέθαναν 37.000 Αμερικανοί από την απλή γρίπη, από την οποία πεθαίνουν 27.000-70.000 άνθρωποι κάθε χρόνο. Δεν χρειάζεται να κλείσει κάτι, η ζωή και η οικονομά προχωρούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε 546 επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού και 22 θανάτους. Σκεφτείτε το».

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020