Συνολικά πέντε γερουσιαστές και βουλευτές έχουν τεθεί σε εθελοντική καραντίνα, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο ήρθαν σε επαφή με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο βουλευτής Ματ Γκετς ταξίδεψε μάλιστα με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

Λίγο αργότερα ανακοίνωσε ο ίδιος ότι πριν από έντεκα ημέρες συναντήθηκε με ένα πρόσωπο το οποίο στη συνέχεια βρέθηκε θετικό στον Covid-19.

«Μολονότι δεν έχει συμπτώματα, υποβλήθηκε σήμερα σε εξετάσεις και περιμένει σύντομα τα αποτελέσματα», έγραψαν οι βοηθοί του στον λογαριασμό του στο Twitter. Ο Γκετς θα παραμείνει σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Congressman Gaetz was informed today that he came into contact with a CPAC attendee 11 days ago who tested positive for COVID-19.

Ο δεύτερος Ρεπουμπλικανός πολιτικός που έχει εκτεθεί στον ιό είναι ο Νταγκ Κόλινς, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ την περασμένη Παρασκευή. Μάλιστα, βρισκόταν ακριβώς πίσω του σε μια επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησαν στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) στην Ατλάντα.

Ούτε αυτός παρουσιάζει συμπτώματα, όμως για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει σε καραντίνα.

Τόσο ο Κόλινς όσο και ο Γκετς εκτέθηκαν στον κοροναϊό όταν συμμετείχαν σε ένα συνέδριο που οργανώθηκε στο διάστημα 26-29 Φεβρουαρίου κοντά στην Ουάσινγκτον. Στο ίδιο συνέδριο παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ με tweet του αναφέρθηκε στο ζήτημα του κοροναϊού και στις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των Αμερικανών.

«Πέρσι πέθαναν 37.000 Αμερικανοί από την απλή γρίπη, από την οποία πεθαίνουν 27.000-70.000 άνθρωποι κάθε χρόνο. Δεν χρειάζεται να κλείσει κάτι, η ζωή και η οικονομά προχωρούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε 546 επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού και 22 θανάτους. Σκεφτείτε το».

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020