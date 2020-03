Υπάλληλοι βρίσκονταν στην είσοδο των σούπερ μάρκετ για να ρυθμίζουν την είσοδο των καταναλωτών, οι οποίοι έκαναν με ηρεμία ουρά έξω από τις πόρτες με τα καρότσια τους.

Πατάτες, μπισκότα, γάλα, ζάχαρη αλλά και σαπούνια και αντισηπτικά φεύγουν πρώτα από τα ράφια, σαν σε καιρό πολέμου, δήλωσε ένας καταστηματάρχης που ρωτήθηκε από το πρακτορείο Ansa.

Οι τίτλοι των ιταλικών εφημερίδων σήμερα είναι χαρακτηριστικοί της κατάστασης: «Η Ιταλία κλειστή», «Όλοι στο σπίτι», «Πλήρης προστασία», «Όλα κλειστά».

Χθες το βράδυ η ιταλική κυβέρνηση εξέδωσε συγκεκριμένη διευκρίνιση για τα σούπερ μάρκετ, τονίζοντας ότι θα παραμείνουν ανοικτά και θα ανεφοδιάζονται «τακτικά», ενώ συνέστησε στους πολίτες να «μην σπεύδουν να προμηθευτούν τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία μπορούν να αγοράσουν τις επόμενες ημέρες».

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπέγραψε διάταγμα με το οποίο επεκτείνει τα περιοριστικά, προληπτικά μέτρα που υιοθετήθηκαν την Κυριακή στη βόρεια Ιταλία σε όλη τη χώρα «προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού» SARS-CoV-2.

Ο Κόντε υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πλέον μία «κόκκινη ζώνη» στον βορρά, αλλά όλη η Ιταλία θα γίνει «προστατευόμενη ζώνη». Οι Ιταλοί θα πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, πέραν από αυτές που κάνουν για να πάνε στην εργασία τους, να αγοράσουν τρόφιμα ή φάρμακα, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media

00:40 Empty shelves and long queues at a supermarket in Rome, Italy after the #COVID2019 nationwide quarantine was announced pic.twitter.com/GrqgSQY2am

— charmaine (@lucky_charm_07) March 9, 2020