Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Στέφανο Πατουανέλι, η ιταλική κυβέρνηση θα εγκρίνει μέτρα ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου από το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού.

Ο Στέφανο Πατουανέλι δήλωσε στον Radio Capital ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη περαιτέρω εξάπλωσης του νέου κοροναϊού θα προκαλέσουν πιθανόν αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε μόλις κάτω του 3% του ΑΕΠ φέτος.

Κυβερνητική πηγή δήλωσε χθες Δευτέρα στο Reuters ότι το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε 2,8% του ΑΕΠ φέτος. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει αύξηση του ελλείμματος σε 2,5% από τον προηγούμενο στόχο του 2,2%.

Ο Πατουανέλι σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα εγκρίνει πιθανόν μια πρώτη σειρά μέτρων ύψους κάτω του στόχου των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι περισσότερα θα προστεθούν σε ένα δεύτερο στάδιο.

Επιδρομή στα σούπερ μάρκετ της Ρώμης και της Νάπολης έκαναν το βράδυ της Δευτέρας οι Ιταλοί, οι οποίοι είναι ανήσυχοι μετά την ανακοίνωση του προεδρικού διατάγματος, βάσει του οποίου από σήμερα απαγορεύονται σε όλη τη χώρα οι μη απαραίτητες μετακινήσεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας του νέου κοροναϊού.

Υπάλληλοι βρίσκονταν στην είσοδο των σούπερ μάρκετ για να ρυθμίζουν την είσοδο των καταναλωτών, οι οποίοι έκαναν με ηρεμία ουρά έξω από τις πόρτες με τα καρότσια τους.

Πατάτες, μπισκότα, γάλα, ζάχαρη αλλά και σαπούνια και αντισηπτικά φεύγουν πρώτα από τα ράφια, σαν σε καιρό πολέμου, δήλωσε ένας καταστηματάρχης που ρωτήθηκε από το πρακτορείο Ansa.

00:40 Empty shelves and long queues at a supermarket in Rome, Italy after the #COVID2019 nationwide quarantine was announced pic.twitter.com/GrqgSQY2am

— charmaine (@lucky_charm_07) March 9, 2020