Μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τους προέδρους της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Anadolu, δήλωσε: «Τα σύνορα της Ευρώπης δεν ξεκινούν στα ελληνοτουρκικά σύνορα αλλά σε αυτά που διατηρεί η Τουρκία νότια και ανατολικά».

#BREAKING - Foreign Minister Cavusoglu: Europe's border doesn't start at Turkish-Greek border, it starts at Turkey's southern and eastern frontiers

