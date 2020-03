«Είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλουμε θυσίες σε όλους τους πολίτες. Το μέτρο αυτό ονομάζεται "εγώ μένω σπίτι"» δήλωσε τη Δευτέρα ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, μετά την ανακοίνωση των μέτρων περιορισμού σε όλη τη χώρα.

«Είναι η στιγμή της ευθύνης, θα πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις πολιτών σε όλη την χώρα, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας, επαγγελματικές ανάγκες που πρέπει να αποδεικνύονται και άλλες έκτακτες ανάγκες», πρόσθεσε ο Ιταλός πρωθυπουργός.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων, μοιάζει σαν να πάγωσε ο χρόνος στη γειτονική χώρα… Οι δρόμοι είναι έρημοι, ενώ ελάχιστοι είναι οι τουρίστες που επισκέφθηκαν σήμερα μνημεία και χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος.

A woman from #Leeds who’s on holiday in #Rome sent us this picture of deserted streets today following the whole country being put on #coronavirus lockdown pic.twitter.com/vB0tIWSqaz

— Radio Aire News (@radioairenews) March 10, 2020