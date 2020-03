Η ακύρωση των επισκεπτηρίων στις ιταλικές φυλακές, που περιλαμβάνονται στο πακέτο των αυστηρών μέτρων που λαμβάνει η ιταλική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, έχουν οδηγήσει σε σειρά εξεγέρσεων στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

Ο αριθμός των νεκρών από τις εξεγέρσεις έχει φτάσει τους 12, ενώ οι φυλακισμένοι στη Μπολόνια έχουν καταλάβει τη φυλακή και έχουν βάλει φωτιά, όπως καταγράφεται από κάμερες του RT.

‘We don’t need no water’: Italy’s #Dozza prison on fire as protests continue over #coronavirus measures#COVID2019 pic.twitter.com/Wz0crhTTj2

— RT (@RT_com) March 10, 2020