Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη πώς δεν έχει υποβληθεί σε εξετάσεις για τον νέο κοροναϊό, επισημαίνοντας ότι δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα της νόσου και ότι τον έχει εξετάσει ο γιατρός του Λευκού Οίκου, «ένας τρομερός, καταπληκτικός άνθρωπος» και δεν υπάρχει λόγος να κάνει το τεστ.

«Δεν νομίζω ότι είναι τίποτα το σπουδαίο. Θα το κάνω. Δεν νιώθω ότι υπάρχει λόγος… νιώθω εξαιρετικά καλά. Νιώθω πολύ καλά. Εάν είχα οποιοδήποτε σύμπτωμα, θα ήσασταν οι πρώτοι που θα το μαθαίνατε» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο, όπου συναντήθηκε με τους γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με τον Covid-19.

