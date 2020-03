«Αυτά που έκαναν οι Έλληνες είναι παρόμοια με αυτά που έκαναν οι ναζί, δεν υπάρχει καμία διαφορά», είπε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.

Ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι τέσσερις μετανάστες έχουν σκοτωθεί κατά την προσπάθειά τους να περάσουν στην Ελλάδα, ενώ κατήγγειλε την ΕΕ η οποία αγνοεί «τις απάνθρωπες» και «βάρβαρες» ενέργειες της Ελλάδας.

Ο Ερντογάν επανέλαβε πως η Τουρκία θα διατηρήσει τα σύνορα με την Ευρώπη ανοιχτά και θα επιτρέπει τη διέλευση τους μέχρι να λάβει «συγκεκριμένη απάντηση από την ΕΕ» στα αιτήματά της.

«Διατηρούμε τα μέτρα που εφαρμόζονται στα σύνορα μέχρι να λάβουμε συγκεκριμένη απάντηση στα αιτήματα της Τουρκίας», επεσήμανε ο Ερντογάν.

Τα αιτήματα της Τουρκίας, όπως τα ανέφερε ο Ερντογάν, περιλαμβάνουν την επανέναρξη των συνομιλιών με την ΕΕ σχετικά με την «ελευθερία της μετακίνησης, το άνοιγμα ενταξιακών κεφαλαίων, την επικαιροποίηση της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης και οικονομική βοήθεια».

«Δεν ζητιανεύουμε. Το μόνο που ζητάμε είναι να τηρηθούν οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί στη χώρα μας», εξήγησε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η εισροή μεταναστών προς την Ευρώπη δεν θα περιοριστεί στην Ελλάδα, αλλά θα επεκταθεί σε όλη τη Μεσόγειο καθώς βελτιώνεται ο καιρός», προειδοποίησε ο Ερντογάν.

Εξάλλου ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε στις ελληνικές αρχές για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους μετανάστες στα σύνορα της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επίστροφής από τις Βρυξέλλες ο Ταγίπ Ερντογάν είπε σε δημοσιογράφους: «Η Ελλάδα δεν γνωρίζει το διεθνές δίκαιο. Ο Μητσοτάκης πρέπει να διαβάσει τη διεθνή συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρέπει να μάθουν και να αποδεχτούν ότι η συμπεριφορά τους στα σύνορα είναι δολοφονική. Θα δείξουμε τις φωτογραφίες προσφύγων που τους έχουν βγάλει τα ρούχα στα Ηνωμένα Έθνη», σύμφωνα με την Daily Sabah.

«Η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει τα σύνορα και να αφήσει τους πρόσφυγες να πάνε σε άλλες χώρες. Η Τουρκία σηκώνει όλο το βάρος», είπε ο Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, παρομοίασε τις συνθήκες που επικρατούν στη μεθοριακή γραμμή του Έβρου με το Άουσβιτς, ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες που εδώ και μέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι οποίες δείχνουν ημίγυμνους μετανάστες στα σύνορα και ισχυρίζεται ότι οι ελληνικές αρχές τους άρπαξαν χρήματα και ρούχα.

«Αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι από το Άουσβιτς, αλλά από το Παζαρκουλέ (σ.σ. τουρκική πλευρά της μεθοριακής γραμμής στην περιοχή των Καστανιών Έβρου). Η Ελλάδα αρπάζει τα χρήματα, τα τηλέφωνα, τις ταυτότητες και τα ρούχα αθώων μεταναστών που περνούν τα σύνορα και τους επιστρέφει. Η Ευρώπη και ο κόσμος παριστάνουν τις στρουθοκαμήλους».

These photos are not from Auschwitz, but from Pazarkule..

Greece takes the money, phones, identity cards and clothes of innocent migrants crossing the border and sends them back.

Europe and the world are playing the ostrich.@NikosDendias@EU_Commission@EUCouncil pic.twitter.com/OZrb1eYF5H

— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) March 7, 2020