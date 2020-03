Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε ως «πανδημία» τον COVID-19, που είναι πλέον ο πρώτος κορονοϊός στην ιστορία που χαρατηρίζεται ως πανδημία.

Πανδημία χαρακτηρίζεται μία επιδημία λοιμωδών ασθενειών που εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε μια μεγάλη περιοχή και απειλεί το σύνολο του πληθυσμού.

Η μετάβαση από μία επιδημία στην πανδημία γίνετια όταν αυξάνεται -γεωμετρικά- ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν. Οπως διευκρινίζεται από τον ΠΟΥ, ωστόσο μία ασθένεια δεν είναι πανδημία απλά επειδή εξαπλώνεται ή σκοτώνει πολλούς ανθρώπους. πρέπει επίσης να είναι και μολυσματική ή μεταδοτική.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΠΟΥ ο κορονοϊός έχει εξαπλωθεί σε 114 χώρες στον κόσμο, με πάνω από 118.000 κρούσματα, και έχει προκαλέσει τον θάνατο σε 4.291. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι o αριθμός των κρουσμάτων COVID19 εκτός Κίνας 13πλασιάστηκς και οι χώρες στις οποίες έχουν εμφανιστεί κρούσματα τριπλασιάστηκαν. O ΠΟΥ περιμένει περαιτέρω αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, των νεκρών και των επηρεαζόμενων χωρών.

"In the past two weeks, the number of cases of #COVID19 outside 🇨🇳 has increased 13-fold & the number of affected countries has tripled.

There are now more than 118,000 cases in 114 countries, & 4,291 people have lost their lives"-@DrTedros #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020