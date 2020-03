Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημειώνουν τα παρακάτω:«Ο κορονοϊός αποτελεί μια παγκόσμια κρίση που δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη ήπειρο και η οποία απαιτεί συνεργασία και όχι μονομερή δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν ταξιδιωτική απαγόρευση ελήφθη μονομερώς και χωρίς διαβούλευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει αποφασιστική δράση για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ θα αναστείλουν όλα τα ταξίδια από και προς την Ευρώπη για τριάντα μέρες λόγω του κορονοϊού.

Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

Στις ΗΠΑ έχουν νοσήσει 1.267 άτομα από κορονοϊό ενώ 38 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους.

«Για να εμποδιστούν νέα κρούσματα να διεισδύσουν στη χώρα μας, πρόκειται να αναστείλω όλα τα ταξίδια από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ για τις επόμενες 30 ημέρες», είπε ο Τραμπ σε διάγγελμά του τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο για πολίτες των ΗΠΑ και μέλη των οικογενειών τους, που όμως θα πρέπει να υποβάλλονται προηγουμένως σε εξετάσεις καθώς επίσης και για Βρετανούς πολίτες.

Ακόμη, τόνισε ο Τραμπ, η προσωρινή απαγόρευση θα ισχύσει επίσης για εμπορεύματα και άλλα φορτία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ενημέρωσε ότι αναβάλλει την επίσκεψή της στην Αθήνα προκειμένου να προωθήσει ταχύτερα τις αποφάσεις της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

«Θα επικεντρωθώ στο ξεκίνημα του συντονισμού των ενεργειών της ΕΕ που ανακοινώθηκαν χθες» για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού, πρόσθεσε στην ανάρτησή της στο Twitter.

In view of the evolving situation in Europe related to #COVID19 and in agreement with the Greek PM @kmitsotakis, I have decided to postpone my trip to Athens tomorrow. I will be focusing on launching the EU coordination efforts announced yesterday.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2020