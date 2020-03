Ο Μπαράκ Ομπάμα τονίζει ότι η ακύρωση μεγάλων συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων δεν είναι υπερβολική, αντιθέτως όμως σώζει ζωές.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, παραθέτει γράφημα της ιστοσελίδας Vox και γράφει: «Εάν τυχόν αναρωτιέστε ότι είναι υπερβολικό το μέτρο της ακύρωσης μεγάλων συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων (κι εγώ αγαπώ το μπάσκετ), διαβάστε αυτό το χρήσιμο γράφημα, το οποίο εξηγεί γιατί αυτά τα μέτρα μπορούν να επιβραδύνουν τη διάδοση του κορονοϊού και να σώσουν ζωές. Πρέπει να αλληλοβοηθούμαστε».

If you’re wondering whether it’s an overreaction to cancel large gatherings and public events (and I love basketball), here’s a useful primer as to why these measures can slow the spread of the virus and save lives. We have to look out for each other. https://t.co/Ld7Uc8sPTQ

— Barack Obama (@BarackObama) March 12, 2020