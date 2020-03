Η ιταλική κυβέρνηση προκειμένου να ανακάμψει την πορεία εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού έχει επιβάλλει αυστηρά μέτρα και έχει θέσει σε καραντίνα όλη τη χώρα, αφήνοντας ανοιχτά μόνο τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

Οι πολίτες που ζουν εν μέσω καραντίνας προσπαθούν να διατηρήσουν ψηλά την ψυχολογία τους και δεν είναι λίγοι αυτοί που εμφανίζονται στα μπαλκόνια τους να… τραγουδούν.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown . #coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov

Hey World! I want to make you smile. Do you remember the thrilling cries from Wuhan homes? Look what is happening in Napoli (Italy). Everybody singing local songs from balconies during lockdown. ❤️🇮🇹 pic.twitter.com/sqGDQAB1lx

— 𝙳𝚊𝚗 𝙲𝚎𝚛𝚎𝚜 (@dan_ceres) March 12, 2020