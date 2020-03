Οι 7 χειρότερες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον κορονοϊό (vid)

Μία από τις πιο κλασσικές δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού είναι ότι το γρήγορο κλείσιμο των συνόρων σταμάτησε τον ιό.

Στις 25 Φεβρουαρίου έγραψε στο Twitter, «τα αμερικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών (CDC) και η διοίκηση μου κάνουν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ δουλειά με το να κλείσουν νωρίς τα σύνορα σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου. Δεχθήκαμε την αντίδραση των Δημοκρατικών, ότι "ήταν πολύ νωρίς", αλλά αποδείχθηκε η σωστή απόφαση».

CDC and my Administration are doing a GREAT job of handling Coronavirus, including the very early closing of our borders to certain areas of the world. It was opposed by the Dems, “too soon”, but turned out to be the correct decision. No matter how well we do, however, the..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020

Στις 28 Φεβρουαρίου υποστήριξε ότι: «Πιστεύω ότι όλο αυτό πηγαίνει πολύ καλά. Κάναμε κάτι πολύ καλό: Κλείσαμε τα σύνορα σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου, πολύ πολύ νωρίς. Δέχθηκα επικρίσεις γι’ αυτό, όμως αποδείχθηκε η σωστή κίνηση και έχουμε μόλις 15 κρούσματα και όλα γίνονται καλύτερα και ελπίζουμε ότι θα γίνουν καλύτερα. Υπάρχει ένας που είναι λίγο άρρωστος αλλά ίσως γίνει καλά… Είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο, αλλά πιστεύουμε ότι θα είμαστε πολύ τυχεροί».

Στις 5 Μαρτίου με νέο tweet ανέφερε, «με περισσότερα από 100.000 κρούσματα κορονοϊού σε όλο τον κόσμο και 3.280 θανάτους, οι ΗΠΑ, εξαιτίας του ότι κλείσαμε γρήγορα τα σύνορα, έχουμε μόνο 129 κρούσματα (40 Αμερικανοί που επέστρεψαν) και 11 θανάτους».

With approximately 100,000 CoronaVirus cases worldwide, and 3,280 deaths, the United States, because of quick action on closing our borders, has, as of now, only 129 cases (40 Americans brought in) and 11 deaths. We are working very hard to keep these numbers as low as possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2020

Στις 7 Μαρτίου, «Ήρθε από την Κίνα και το μάθαμε. Και κάναμε μία πολύ καλή κίνηση: Κλείσαμε. Το σταματήσαμε, αλλιώς – Όπως είπε και χθες βράδυ ο επικεφαλής των κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών (CDC), θα μπορούσαμε να έχουμε χιλιάδες περισσότερα προβλήματα εάν δεν τα είχαμε κλείσει νωρίς. Ήταν ένα πολύ γρήγορο κλείσιμο και ήταν κάτι που κάναμε σωστά».

Στις 13 Μαρτίου και λίγο πριν τη συνέντευξη τύπου όπου κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έγραψε στο Twitter:

«Αυτή τη στιγμή και επειδή είχαμε μία πολύ σκληρή συνοριακή πολιτική, είχαμε 40 θανάτους που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Εάν ήταν αδύναμη ή είχαμε ανοιχτά σύνορα, αυτό το νούμερο θα ήταν πολύ μεγαλύτερο».