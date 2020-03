Ο Τιμ Κουκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, έκανε την ανακοίνωση στο Twitter νωρίς το Σάββατο το πρωί, λέγοντας ότι τα μέτρα θα βοηθήσουν στην πρόληψη της εξάπλωσης του κορονοϊού. Τα καταστήματα θα κλείσουν αμέσως και δεν θα ξανανοίξουν μέχρι τις 27 Μαρτίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό και 50 είχαν πεθάνει μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Συνολικά, περισσότερα από 140.000 άτομα έχουν νοσήσει κι έχουν πεθάνει πάνω από 5.000 άνθρωποι.

Σε ένα tweet, ο Κουκ είπε: «Στους χώρους εργασίας και τις κοινότητες μας, πρέπει να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να αποτρέψουμε την εξάπλωση του COVID-19. Η Apple θα κλείσει προσωρινά όλα τα καταστήματα εκτός της Κίνας μέχρι τις 27 Μαρτίου και θα δεσμεύσει 15 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην παγκόσμια ανάκαμψη».

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ

— Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020