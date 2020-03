Οδηγοί στην πόλη Νύρτινγκεν κάνουν τεστ για κορονοϊό ενώ βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους.

Σκοπός του μέτρου είναι η μείωση του κινδύνου διασποράς αν ενδεχομένως κάποιος από αυτούς έχει κορονοϊό.

Ταυτόχρονα μειώνεται η κίνηση στα νοσοκομεία ενώ τα τεστ γίνονται σε πολύ γρηγορότερο χρόνο.

Οι οδηγοί αφού κάνουν το τεστ καλούνται να παραμείνουν σπίτια τους και να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα.

Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται επίσης στη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ.

O COVID-19 έχει προσβάλει 120.000 ανθρώπους παγκοσμίως.

Testing Germans for #coronavirus in their natural habitat 🤷‍♀️🚗💨 pic.twitter.com/SOp7YvQg9E

— DW News (@dwnews) March 14, 2020