Οι γιατροί στάθηκαν στη σειρά και με μία συμβολική κίνηση γιόρτασαν το κλείσιμο του νοσοκομείου, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλο τον κόσμο.

Σε βίντεο που κάνει το γύρο του Διαδικτύου, γιατροί και νοσηλευτές βγάζουν ένας - ένας τις μάσκες τους και να χαμογελούν στην κάμερα.

Smiling faces emerge from the masks of everyday heroes as all the makeshift hospitals close in Wuhan. #EverydayHero #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/hgYbzGJ1FY

