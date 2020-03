ΔΙΕΘΝΗ

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες χώρες της Ευρώπης οι ουρές και τα άδεια ράφια μπορεί να αφορούν κυρίως σε σούπερ μάρκετ, όμως σύμφωνα με 20 tweet που δημοσίευσε ο ιστότοπος buzzfeed.com, στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικά την πανδημία του Covid-19, αφού οι ουρές παρατηρούνται σε καταστήματα όπλων.

Το πρώτο tweet αναφέρει:

«Εάν πιστεύετε ότι οι ουρές στο μανάβικο είναι μεγάλες… Καλημέρα από το Λος Άντζελες».

If you thought the lines at the grocery store are long... good morning from Los Angeles 🌴 pic.twitter.com/NudGqwW4I2 — CJ Johnson (@cjjohnsonjr) March 14, 2020

Άλλο tweet γράφει:

«Αυτό είναι το μαγαζί που πουλάει όπλα στη γειτονιά μου και η ουρά είναι τόσο μεγάλη όσο το Costco».

The gun shop in my hood has a line as long as Costco. 🥺 pic.twitter.com/cPiNGoYZ2B — Angelina Spicer (@AngelinaSpicer) March 14, 2020

Το τρίτο tweet αναφέρει το εξής:

«Αυτή η φωτογραφία είναι από χθες από ένα μαγαζί όπλων που ποτέ δεν είχε ουρές».

This was in a sporting goods store yesterday at the gun counter that never has lines. pic.twitter.com/AHjSzAwUJv — Matt Lacuesta (@MattLacuesta) March 14, 2020

Αδειάζουν τα ράφια

«Ένα μαγαζί πώλησης όπλων άδειασε από πυρομαχικά».

Gun store was sold out of ammo yesterday 🥴 y’all going crazy. — Will🏁⚡️💙 (@willtheconnect) March 14, 2020

Περιμένουν στην ουρά

«Άτομα που περιμένουν στην ουρά για να μπουν σε κατάστημα πώλησης όπλων».

Line to enter the gun store. Terrifying pic.twitter.com/B1DPPfWCsg — Vincent Fumo (@neodem) March 15, 2020

Αδειάζουν από πυρομαχικά

«Από την Ακαδημία όπλων στο Χιούστον στις 2 μ.μ. της Παρασκευής»

50 άτομα στην ουρά

«Βρίσκομαι σε κατάστημα πώλησης όπλων και υπάρχουν περίπου 50 άτομα και περιμένουν για ν’ αγοράσουν κάτι».

I’m at a gun store and there’s like 50 people in line trying to buy shit. — Robotghostwolf (@robotghostwolf) March 13, 2020

Σχεδόν άδειο μαγαζί

«Μεγάλη ουρά για όπλα και σχεδόν άδεια ράφια».

Big line for handguns and most the ammo sold out at sportsman warehouse pic.twitter.com/OgfA5EONpa — Brian Shannon, CMT (@alphatrends) March 14, 2020

Για τι προετοιμαζόμαστε;

«Ο συνάδελφος μου στη δουλειά πέρασε από ένα κατάστημα πώλησης όπλων χθες και μου είπε ότι είχε ουρά μέχρι την πόρτα. ..; Μπορεί να μου πει κάποιος για τι ακριβώς προετοιμαζόμαστε;».

my coworker drove past a gun store yesterday and said there was a line out the door...? Can y'all please tell me exactly what you think it is we're preparing for????? — elaine 🍯 (@_eqvn) March 13, 2020

Τελείωσαν τα πυρομαχικά των 9 mm

«Από την Ακαδημία αθλοπαιδιών, τελείωσαν τα πυρομαχικά των 9 mm. Ευτυχώς ξέρω ότι ο καθένας έχει το κεφάλι του στη θέση του».

Academy Sports & Outdoors sold out of 9mm ammo. Glad to know everyone’s head is in the right place. #coronavirus #yikes pic.twitter.com/cUceedzW2P — Ryan Lochhead (@Lochdown21) March 15, 2020

Όλα τα ελαφρά φορητά όπλα πωλήθηκαν

Αγοράζουν ό,τι μπορούν

«Οι ουρές για όπλα στο bass pro ήταν τεράστιες. Όλα τα όπλα πωλήθηκαν».

The lines for guns at bass pro was huge. Hella guns sold out — boobies (@liljudito) March 15, 2020

Οι ουρές είναι τεράστιες

«Αυτή ήταν κυριολεκτικά η ουρά για όπλα και πυρομαχικά στα BassProShops στο Λας Βέγκας, όπως ανέφερε ένας υπάλληλος παρόμοια ήταν η κατάσταση και μία μέρα πριν».

This was literally the line for guns and ammo today @BassProShops in Las Vegas On Dean Martin Dr. one of the employee said that this line was mild compared to the previous day. You can’t see the whole line.🤦🏽‍♀️ #coronapocolypse #coronavirus #Trumpdemic #ammo #lasvegas pic.twitter.com/pR84s1CalD — Pash Lee Lowery (@pashalowery) March 16, 2020

Αγοράζουν shotgun

«Καταστήματα όπλων δεν έχουν πλέον πυρομαχικά και έκαναν νέες παραγγελίες για shotgun».

Local gun stores are sold out of ammo and back-ordered on shotguns. There was a line outside just to get in. — Don McDougall (@DonMcDougall8) March 16, 2020

Πυρομαχικά

«Αγόραζαν τόσοι πολλοί, ώστε όλα τα πυρομαχικά για ελαφρά φορητά όπλα εξαντλήθηκαν».

Ξεπούλημα στα όπλα

«Πήγα ν’ αγοράσω ένα όπλο σήμερα και μου είπαν ότι όλα έχουν ξεπουληθεί. Πρώτη φορά το ακούω αυτό».

I went to buy a gun today and they said they were all sold out smh...first time ever hearing that — Brandon (@LBxFBeezy) March 15, 2020

Ακόμα και τα «χύμα» πυρομαχικά έχουν ξεπουλήσει

«Αυτή είναι μία εικόνα από «City Arms» στην Pacifica. Παρόμοια η κατάσταση και στο Peninsula Guns and Tactical. Αρκετά άδεια ράφια».

This was the scene at City Arms in Pacifica. Similar situation at Peninsula Guns and Tactical. Lots of empty shelves. Good luck finding bulk ammo. pic.twitter.com/FGDI9UE1UJ — Mark Fabela (@markdfabela) March 13, 2020

«Προσπαθούν στην κυριολεξία να αντιμετωπίζουν τον κορονοϊό»

«Ο αδερφός μου, πωλητής σε κατάστημα όπλων, με ενημέρωσε ότι όλα τα πυρομαχικά εξαντλήθηκαν σήμερα. Μήπως η άνθρωποι στην αγροτική Πενσιλβάνια σκοπεύουν ν’ αντιμετωπίσουν τον Covid-19 με το να τον πυροβολήσουν;»

My brother, a salesman at a gun shop (itself a discussion for a different time), informed me they completely sold out of ammunition today. Are people in rural Pennsylvania planning to defend themselves against COVID-19 by....... shooting it? — Karlee (@karleenaylon) March 14, 2020

«Αυτή είναι η Αμερική»

«Πήγα ν’ αγοράσω πυρομαχικά και είδα ότι πολλοί άνθρωποι έκαναν το ίδιο και οι ουρές γίνονταν μεγαλύτερες αυτή είναι η Αμερική!».