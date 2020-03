Η εξάπλωση του κορονοϊού, έχει διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα με περιορισμούς της κίνησης των πολιτών σε όλο τον κόσμο.

Σε όλον; Όχι, μερικά «γαλατικά χωριά» αντιστέκονται και αντιμετωπίζουν τις οδηγίες για κοινωνική αποστασιοποίηση, ως… αστείο. Το ελληνικό παράδειγμα με τις βόλτες στην παραλία της Θεσσαλονίκης έφτασε να γίνει θέμα ακόμα και στη New York Post.

Δεν ήταν όμως το μοναδικό.

Το France 24, δημοσίευσε το πρωί της Τρίτης φωτογραφίες από υπαίθρια αγορά στο Παρίσι, όπου οι πολίτες συνωστίζονται σε λίγα μόνο τετραγωνικά, παρά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν.

Όπως οι ελληνικές παραλίες, έτσι γέμισε χθες, Δευτέρα 16 Μαρτίου και παραλία της Φλόριντα, την ώρα που τα κρούσματα κορονοϊού στην πολιτεία έφταναν τα 19.

Διαφορετικό μεν, καθώς η Μεγάλη Βρετανία έχει κάνει την επιλογή της «ανοσίας της αγέλης» χωρίς να παίρνει δραστικά μέτρα περιορισμού της κίνησης των πολιτών, είναι το παράδειγμα της συναυλίας των Stereophonics σε κατάμεστο κλειστό χώρο στο Κάρντιφ της Ουαλίας.

“Pandemic? What pandemic...”

The Stereophonic’s gig in Cardiff took a dark turn last night.#SocialDistancingNow #COVID19 #coronavirusuk pic.twitter.com/pLpPOnjsAs

— Jim Sheridan (@Jim_Sheridan) March 15, 2020