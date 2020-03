Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι αρκετά ενεργός στα social media και ειδικά στο Twitter, έτσι με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι:

«Σε συναίνεση με τον Καναδά, κλείνουμε προσωρινά τα βόρεια σύνορα μας σε μη ουσιαστικές μετακινήσεις. Το εμπόριο δεν θα επηρεαστεί. Ακολουθούν λεπτομέρειες».

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!

Ακόμα σε άλλο tweet του, σε μία συνηθισμένη του ανάρτηση αναφέρθηκε στο πόσο αποτελεσματικά έχει καταπολεμήσει ο Covid-19 κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

«Πάντα συμπεριφερόμουν απέναντι στον Κινέζικό Ιό πολύ σοβαρά, και έκανα πολύ καλή δουλειά από την αρχή, συμπεριλαμβανομένης της πολύ γρήγορης απόφασης μου να κλείσω τα “σύνορα” με την Κίνα, ενάντια στις ευχές σχεδόν όλων. Πολλές ζωές σώθηκαν. Το νέο αφήγημα των Fake News είναι απαράδεκτο και λάθος!».

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020