Οι κάτοικοι της Βενετίας, που είναι κλειδωμένοι στα σπίτια τους λόγω κορονοϊού, είδαν για πρώτη φορά εδώ και χρόνια ψάρια καθαρά τα νερά των καναλιών.

Με αναρτήσεις στα social media οι Βενετοί δείχνουν την έκπληξη αλλά και τη χαρά τους για την επιστροφή της θαλάσσιας ζωής στα κανάλια.

Boars in the middle of my hometown, dolphins in the port of Cagliari, ducks in the fountains in Rome, Venice canals have now clean water full of fishes. Air pollution dropped. Nature is reclaiming its spaces during quarantine in Italy. #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/dr6QILfF9V

