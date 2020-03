Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Netflix και άλλες πλατφόρμες να σταματήσουν να προβάλλουν βίντεο υψηλής ευκρίνειας προκειμένου να μην κρασάρει το δίκτυο από την άνευ προηγουμένου χρήση λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Καθώς τόσες πολλές χώρες έχουν επιβάλλει αυστηρά μετρά και πόλεις ολόκληρες είναι σε καραντίνα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων αναγκάζονται να δουλέουν από το σπίτι και ακόμα περισσότερα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια πίεση στα δίκτυα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, έγραψε στο Twitter το βράδυ της Τετάρτης ότι είχε μιλήσει με τον διευθυντή του Netflix Ριντ Χάστινγκς και κάλεσε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να χαμηλώσουν την ανάλυση (#SwitchtoStandard) όταν το HD δεν είναι απαραίτητο, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση στο Internet για όλους.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix

To beat #COVID19, we #StayAtHome

Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.

To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020