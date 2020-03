Σύμφωνα με όσα αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη, η εταιρεία Netflix, θα μειώσει τον ρυθμό μεταβίβασης δεδομένων (δυαδικός ρυθμός εξυπηρέτησης) σε όλες τις μεταδόσεις ροής (streaming) της πλατφόρμας στην Ευρώπη, μειώνοντας στην πράξη την κίνηση κατά 25% στα ευρωπαϊκά της δίκτυα, με σκοπό να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία του διαδικτύου κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνομιλίες μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς και Ψηφιακής Πολιτικής, Τιερί Μπρετόν και του διευθύνοντος συμβούλου της Netflix, Ριντ Χάστινγκς.

Ο Μπρετόν είχε προτρέψει την Τετάρτη την πλατφόρμα συνεχούς ροής βίντεο να χαμηλώσει την ποιότητα ανάλυσης των βίντεο της για να αποφευχθεί η συμφόρηση στο διαδίκτυο.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix

To beat #COVID19, we #StayAtHome

Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.

To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020