Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) τόνισε το πόσο σημαντικά είναι τα διαγνωστικά τεστ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19, με ορισμένες χώρες όπως είναι η Νότια Κορέα να αποτελούν παράδειγμα για τον τρόπο που χειρίστηκαν την κρίση.

Συγκεκριμένα ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέγιεσους, σε μήνυμα του προς όλες τις χώρες τη Δευτέρα δήλωσε:

«Κάντε τεστ, τεστ, τεστ. Τεστάρετε κάθε ύποπτο κρούσμα, και αν βρεθούν θετικά, απομονώστε τα και βρείτε ποιους συνάντησαν μέχρι και δυο μέρες πριν αναπτύξουν συμπτώματα και εξετάστε τους και εκείνους».

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη στατιστική που να καταγράφει πόσα τεστ έχει πραγματοποιήσει κάθε χώρα για να εντοπίσει πιθανά κρούσματα του νέου κορονοϊού.

Υπάρχουν χώρες που κάνουν πολλά τεστ όπως η Νότια Κορέα και η Γερμανία και άλλες όπως η Γαλλία και η Ισπανία που για την ώρα τσεκάρουν μόνο τα σοβαρά περιστατικά.

Ας δούμε όμως πώς εξελίχθηκε η πανδημία στις 10 χώρες με τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα, μέσα από συγκριτικούς πίνακες και πόσα διαγνωστικά τεστ έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτές.

Παρακάτω θα δούμε πόσους θανάτους και πόσα τεστ έχουν κάνει οι 10 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα στον κόσμο, αν και για το δεύτερο νούμερο κάποια από τα στοιχεία δεν είναι κατεργασμένα επίσημα και βασίζονται σε δηλώσεις αξιωματούχων.

Η Κίνα δεν αναφέρει επίσημα πόσα τεστ πραγματοποίησε. Σύμφωνα με μία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την επαρχία Γκουανγκντονγκ, έχουν γίνει περίπου 320.000 τεστ. Συνολικά έχει καταγράψει τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, καθώς σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας το πρωί της Κυριακής (22/3) τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν φτάσει τις 81.054. Από αυτά, 3.261 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 72.244 άτομα έχουν ιαθεί, ενώ 5.549 άνθρωποι εξακολουθούν να χρήζουν θεραπείας. Πάντως η κατάσταση στην Κίνα είναι σε τρομερή ύφεση καθώς τελευταία καταγράφονται λιγότερα από 50 κρούσματα τη μέρα εκ των οποίων ελάχιστα είναι αυτά που προέρχονται από εγχώρια μετάδοση. Από 46 νέα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη χώρα την Κυριακή, μόλις το ένα προερχόταν από εγχώρια μετάδοση. Ο πληθυσμός της χώρας ξεπερνάει το ένα δισεκατομμύριο.

Η Ιταλία είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη από τον νέο κορονοϊό αφού έχει καταγράψει τους περισσότερους θανάτους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη καταμέτρηση (21/3), στην Ιταλία, ο πληθυσμός της οποίας ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια έχουν πραγματοποιηθεί 233.222 τεστ για τον Covid-19, από αυτά τα 53.578 έχουν βγει θετικά, έχουν υπάρξει 4.825 θάνατοι και 6.072 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Η Ισπανία των περίπου 47 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι μία από τις χώρες που έχουν δει μία κατακόρυφη και δραματική αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων και των νεκρών, καθώς από τους 121 θανάτους και 4.209 κρούσματα στις 13 Μαρτίου, οκτώ μέρες αργότερα στις 21 Μαρτίου έφτασε τους 1.326 νεκρούς και τα 24.926 κρούσματα. Η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει καταγράψει επίσημα πόσα τεστ έχει κάνει για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού, ωστόσο σύμφωνα με τον ιστότοπο epdata.es, από την έναρξη της πανδημίας και μέχρι τις 15 Μαρτίου είχαν γίνει τουλάχιστον 30.000 τεστ.

Ο υπουργός Υγείας, Σαλβαδόρ Ίγια δήλωσε ότι τις επόμενες μέρες η Ισπανία αναμένεται να παραλάβει νέα πιο γρήγορα διαγνωστικά τεστ, προκειμένου ν’ αρχίσει να ελέγχει και τις πιο ήπιες περιπτώσεις, καθώς μέχρι τώρα ελέγχονται τα πιο σοβαρά περιστατικά που χρειάζονται νοσηλεία. Ενδεικτικό είναι οι 13.282 εκ των 24.926 που νόσησαν έχουν νοσηλευτεί και οι 1.612 βρέθηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι ΗΠΑ επίσης δεν έχουν κάποια επίσημη καταγραφή για το πόσοι άνθρωποι έχουν κάνει τα τεστ για τον Covid-19. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, αναφέρουν μόνο τα δείγματα που λαμβάνουν από την κάθε πολιτεία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί κάποια εξ αυτών ν’ αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο.

Επίσης μέχρι ν’ ανέβουν στη βάση δεδομένων χρειάζεται αρκετός χρόνος, ενώ κάποιες πολιτείες αναφέρουν μόνο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα οπότε είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ποια είναι τα πραγματικά νούμερα.

Μία προσπάθεια μέσω του διαδικτύου το COVID Tracking Project, προσπαθεί να δώσει μία εικόνα του τι ισχύει στις ΗΠΑ, σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο ιστότοπο, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, στις ΗΠΑ έχουν ελεγχθεί 182.697 άνθρωποι, από αυτούς οι 156.017 είναι αρνητικοί και οι 23.203 θετικοί, ενώ αναμένονται ακόμα τα αποτελέσματα για 3.477. Τέλος έχουν καταγραφεί 272 θάνατοι και νοσηλεύονται 1.964 άνθρωποι. Ο πληθυσμός των ΗΠΑ είναι περίπου 327 εκατομμύρια.

Στο Ιράν σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της χώρας, Κιανούς Τζαχανπούρ, τα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα ανέρχονται σε 20.610 και οι νεκροί σε 1.556. Όπως είχε αναφέρει ο διευθυντής του Ινστιτούτου Παστέρ στη χώρα δρ. Αλί Ρεζά Μπιγκλαρί στις 14 Μαρτίου, το Ιράν διαθέτει 220.000 διαγνωστικά τεστ, από τα οποία τα 80.000 έχουν χρησιμοποιηθεί και ο στόχος ήταν να γίνονται 10.000 τεστ την ημέρα εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Ο πληθυσμός του Ιράν ξεπερνάει τα 80.000.000.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch, το οποίο έχει αναλάβει το επιδημιολογικό έλεγχο για τον κορονοϊό στη Γερμανία, μέχρι τις 21 Μαρτίου στη χώρα έχουν καταγραφεί 16.662 επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 και 47 νεκροί.

Από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι 9.381 είναι άνδρες (56%)και οι 7.222 γυναίκες (43%). Οι 123 περιπτώσεις είναι παιδιά κάτω των 5 ετών, οι 377 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών, οι 13.220 άτομα ηλικίας από 15-59 και οι 2.854 άτομα άνω των 60 ετών. Η ηλικία 90 περιπτώσεων δεν έχει γίνει γνωστή.

Το Ινστιτούτο πραγματοποιεί τεστ μόνο εφόσον κάποιος έχει επιβεβαιωμένα συμπτώματα και η Γερμανία δεν καταγράφει πόσα τεστ έχουν πραγματοποιηθεί, ωστόσο σύμφωνα με όσα ανέφερε την Πέμπτη (19/3), η Κοινότητα των Νοσοκομείων της Γερμανίας (DKG), μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαν γίνει τουλάχιστον 167.000 τεστ. Ο πληθυσμός της Γερμανίας ανέρχεται σε περίπου 83 εκατομμύρια.

Η Γαλλία είναι μία ακόμα χώρα που ελέγχει ως επί το πλείστον τα κρούσματα που χρήζουν νοσηλείας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας, ο αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 14.459 ενώ ο απολογισμός των νεκρών έχει φτάσει τους 562.

Οι 6.172 από τους ασθενείς νοσηλεύονται και οι 1.525 εξ αυτών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί. Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο γενικός διευθυντής Υγείας της χώρας Ζερόμ Σαλμόν, έχουν διεξαχθεί 50.000 τεστ. Ο πληθυσμός της Γαλλίας είναι σχεδόν 67 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων της Νότιας Κορέας, μέχρι το πρωί της Κυριακής 22 Μάρτιου, έχουν γίνει 331.780 τεστ, εκ των οποίων τα 8.897 έχουν βγει θετικά και έχουν χάσει τη ζωή τους 104 άνθρωποι. Ο πληθυσμός της Νότιας Κορέας είναι περίπου 51 εκατομμύρια.

Η Ελβετία που έχει πληθυσμό περίπου 8,5 εκατομμύρια κατοίκους. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία στη χώρα έχουν εμφανιστεί 6.113 κρούσματα και έχουν χάσει τη ζωή τους 56 άνθρωποι.

Όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις 21 Μαρτίου έχουν ελεγχθεί 72.818 άτομα από αυτά τα 5.018 ήταν θετικά στον ιό, ενώ έχουν καταγραφεί και 233 θάνατοι. Ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου ανέρχεται περίπου σε 68 εκατομμύρια.

Η Ισλανδία έχει πληθυσμό περίπου 360.000 κατοίκους και σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση (21/3), έχουν παρθεί 9.768 δείγματα για τον νέο κορονοϊό, 473 από τα οποία ήταν θετικά, 12 εξ αυτών έχουν νοσηλευτεί και έχουν ιαθεί 22. Στην Ισλανδία, η πλειονότητα των κρουσμάτων είναι ηλικίας 30-59 ετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Νορβηγίας μέχρι το Σάββατο 21 Μαρτίου είχαν πραγματοποιηθεί 49.451 τεστ από τα οποία τα 1.926 ήταν θετικά και έχουν υπάρξει επτά νεκροί στη χώρα. Από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 130 χρειάστηκαν νοσηλεία και 33 ασθενείς βρέθηκαν σε ΜΕΘ. Το 55.3% των κρουσμάτων είναι άνδρες και ο μ.ο. ηλικίας είναι τα 47.1 χρόνια.

Σύμφωνα με μία ανάρτηση στο Twitter του υπουργείου Υγείας, μέχρι τις 16 Μαρτίου είχαν γίνει 125.000 διαγνωστικά τεστ. Ο πληθυσμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι λιγότερος από 10 εκατομμύρια και μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 153 κρούσματα και δύο νεκροί.

To date the UAE has performed over 125,000 test. The UAE's testing coverage is the highest in the world, with almost 13,000 people tested per million#coronavirus#covid19#mohap_uae pic.twitter.com/G6d28WYQyW

— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 16, 2020