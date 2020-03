Ο νεαρός Joseph Hoar, από το Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσιοποίησε μέσω twitter την περιπέτειά του, εγείροντας συζητήσεις για το αν τελικά «στιγματίζονται» εξαιτίας της στενής τους επαφής με ασθενείς λόγω του κορονοϊού.

Ο Ηoar έγραψε στο Twitter ότι του ζητήθηκε μέσω sms να αδειάσει το σπίτι εντός 24ωρου και να βρει ένα Airbnb να μείνει.

«Υπό άλλες συνθήκες δεν θα το έκανα αυτό, αλλά τώρα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ελπίζω στην κατανόησή σου» έγραψε η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος.

When you work as a paramedic for the NHS and you get evicted over a text by your land lady. Because of this I now won't be able to work my 12hr night shift tomorrow, so that means one less paramedic on the road. At these unprecedented times we need our NHS demand more than ever. pic.twitter.com/gfxbIykElq

— Joseph Hoar (@joseph_hoar) March 21, 2020