Η κινεζική κυβέρνηση υποστηρίζει μια νέα άποψη για την πανδημία του κορονοϊού, ότι δηλαδή στην πραγματικότητα δεν ξεκίνησε από την κεντρική κινεζική επαρχία Χουμπέι - αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μήνυμα στο Twitter που αναρτήθηκε, στο προφίλ της κινεζικής πρεσβείας στο Παρίσι αφήνει αιχμές ότι ο κορονοϊός πιθανόν να είχε ήδη εμφανιστεί στις ΗΠΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Σχόλιο: οι Ηνωμένες πολιτείες θα πρέπει ν’ απαντήσουν τρεις ερωτήσεις σχετικά με την επιδημία του Covid-19.

Η πρώτη ερώτηση είναι, πόσες περιπτώσεις Covid-19 ήταν ανάμεσα στους 20.000 θανάτους από τη γρίπη, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβρη; Είχαν προσπαθήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να συγκαλύψουν τον νέο κορονοϊό ως γρίπη;

Ερώτημα δεύτερο: Δημιουργεί ανησυχία το ξαφνικό κλείσιμο τον περασμένο Ιούλιο, του μεγαλύτερου Αμερικανικού Ερευνητικού Κέντρου βιοχημικών όπλων, στη βάση Fort Detrick στο Μέριλαν. Μετά το κλείσιμο, μία σειρά από πνευμονίες ή παρεμφερή νοσήματα εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ.

Ερώτημα τρίτο: Γιατί αρκετοί Αμερικανοί ανώτεροι αξιωματούχοι προδιέθεταν με διάφορους τίτλους, την πτώση των χρηματιστηριακών τιμών και γιατί διαβεβαίωναν την αμερικανική κοινή γνώμη, ότι η επιδημία του Covid-19 είναι ελεγχόμενη στις ΗΠΑ;».

Το μήνυμα δεν περιείχε πάντως επιστημονικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς.

Ήδη από τα μέσα Μαρτίου, ένας εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε διατυπώσει τη θεωρία ότι ο αμερικανικός στρατός είχε εισαγάγει τον ιό στην πόλη της Κεντρικής Κίνας Γουχάν τον Οκτώβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καλέσει μετά από αυτό τον Κινέζο πρεσβευτή για εξηγήσεις.

Οι εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο μετά την κρίση του κορονοϊού. Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Κίνα ότι βρίσκεται πίσω από «παράλογες φήμες» και «θεωρίες συνωμοσίας» σχετικά με τη γένεση του ιού, οι οποίες διαδίδονται στο διαδίκτυο.

Και η κινεζική πρεσβεία στη Γερμανία σε μία σειρά από μηνύματα κυβερνητικών αξιωματούχων της Κίνας στο Twitter, κατονομάζει τις ΗΠΑ ως πιθανή χώρα προέλευσης του ιού. Συγκεκριμένα η κινεζική πρεσβεία στο Βερολίνο δημοσίευσε χτες Κυριακή ένα tweet του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Λιγιάν Ζάο, στο οποίο υποστήριζε ότι ο ιός Covid-19 πρωτοεμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη το περασμένο φθινόπωρο.

«Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών (CDC), παραδέχθηκαν ότι κάποιοι ασθενείς με Covid-19, είχαν διαγνωσθεί αρχικά ως γρίπη κατά την περίοδο έξαρσής της το 2019. 34 εκατομμύρια νόσησαν και 20.000 πέθαναν. Αν ο Covid-19 ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν δυνατότητες δοκιμών, πόσοι θα πρέπει να έχουν μολυνθεί;» αναρωτιέται ο Λιγιάν, ο οποίος συμπλήρωσε «Οι ΗΠΑ θα πρέπει να βρουν πότε εμφανίστηκε ο ασθενής μηδέν».

US CDC admitted some #COVID19 patients were misdiagnosed as flu during 2019 flu season. 34 million infected & 20000 died. If #COVID19 began last September, & US has been lack of testing ability, how many would have been infected? US should find out when patient zero appeared.

