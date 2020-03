«Είναι ζωτικής σημασίας να καθυστερήσουμε τη διασπορά του ιού, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μειώσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που θα χρειαστούν νοσοκομειακή φροντίδα ώστε να προστατέψουμε την ικανότητα του συστήματος Υγείας να ανταποκριθεί και να σώσει περισσότερες ζωές» με αυτά τα λόγια, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον προλόγισε την απόφασή του, να θέσει σε καραντίνα τη χώρα.

Αφήνοντας πίσω τη στρατηγική της «ανοσίας της αγέλης», που σύμφωνα με έρευνες μπορεί να κοστίσει ακόμα και 70.000 ζωές, ανακοίνωσε την απαγόρευση της άσκοπης κίνησης των πολιτών της χώρας ευθυγραμμίζοντας την τακτική της χώρας έστω και πολύ καθυστερημένα με αυτές των υπολοιπων ευρωπαϊκών.

«Αν φίλοι σας θέλουν να σας επισκεφθούν, πείτε τους όχι» ανέφερε ο Μπόρις Τζόνσον και συνέχισε «Αν δεν ακολουθήσετε τους κανόνες, η αστυνομία θα έχει την εξουσιοδότηση να σας αναγκάσει». Ακόμα ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας σημείωσε ακόμα ότι για να εφαρμοστεί η απόφαση αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει και όλα τα καταστήματα που δεν συνδέονται με τρόφιμα ή φάρμακα.



— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 23, 2020