Συγκεκριμένα σύμφωνα με e-mail που στάλθηκε σε όλους τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα από την Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA), αναφέρεται ότι ένας συνάδελφος τους φέρεται ότι έχει προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Το γεγονός αυτό θέτει ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι ασφαλείς οι καθημερινές συνεντεύξεις Τύπου στις οποίες συγκεντρώνονται δεκάδες δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην ίδια αίθουσα.

Η Ένωση δεν αποκάλυψε το όνομα του ύποπτου κρούσματος. Ανέφερε μόνο ότι βρίσκεται σε επαφή με τον γιατρό του Λευκού Οίκου και το μέσο ενημέρωσης όπου εργάζεται ο δημοσιογράφος αυτός.

«Έχουμε ενημερωθεί ότι ένας από τους συναδέλφους μας είναι πιθανό κρούσμα του Covid-19. O συγκεκριμένος άνθρωπος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο στις 9, 11, 16 και 18 Μαρτίου. Ενθαρρύνουμε όλους τους δημοσιογράφους, που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο τη συγκριμένη περίοδο να ελέγξουν τις οδηγίες δημόσιας υγείας, να συμβουλευτούν τους προσωπικούς τους γιατρούς και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα.

Η WHCA βρίσκεται σε επικοινωνία με το μέσο ενημέρωσης του δημοσιογράφου και με τους γιατρούς του Λευκού Οίκου.

Όπως έχουμε πει από όταν άρχισε αυτή η κρίση, προτεραιότητα μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι μπορεί να διατηρηθεί μία υγιής ομάδα ώστε να παρέχει την κάλυψη του προέδρου.

Ως υπενθύμιση ζητάμε απ’ όλους τους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου να ενημερώσουν τον Τζον Καρλ και τον Ζέκε Μίλερ, εάν ψάχνουν τεστ για τον Covid-19 ή αν έχουν διαγνωστεί θετικοί σ’ αυτόν για να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Ζητάμε ξανά για όλα τα μέλη, τα οποία μπορούν να εργαστούν από το σπίτι, να το κάνουν. Παρακαλώ μην έρθετε στον Λευκό Οίκο εάν δεν έχετε χώρο εργασίας ή εξασφαλισμένη θέση για τη συγκεκριμένη μέρα. Και σας παρακαλώ μην έρθετε στον Λευκό Οίκο εάν νιώθετε άρρωστοι.

Ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να παράσχουμε επιπλέον πληροφορίες σύντομα».

White House Correspondents Association president @jonkarl emails members:

"We have been informed that one of our colleagues has a suspected case of COVID-19. The individual was at the White House on March 9, 11, 16 and 18." pic.twitter.com/RbUDfDxKX7

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) March 23, 2020