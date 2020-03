Συγκινεί η εικόνα που κάνει τον γύρο των social media, με έναν παππού να βλέπει για πρώτη φορά τον εγγονό του πίσω από ένα κλειστό παράθυρο στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης για τον κορονοϊό.

Τη φωτογραφία μοιράστηκε η θεία του μωρού. «Τρεις γενιές κοινωνικής αποστασιοποίησης, καθώς ο μπαμπάς μου συναντά τον εγγονό του για πρώτη φορά» έγραψε η Έμμα Γκαλ στο Twitter.

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time 😭😭😭 pic.twitter.com/uyHHgBBXxb

— Emma (@emmabethgall) March 21, 2020