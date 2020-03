Σε μία συμβολική κίνηση σχετικά με την πρόοδο της Κίνας ως προς την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού, η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει τμήμα του Σινικού Τοίχους.

Great Wall of China partly reopens to visitors https://t.co/B8tNZJcWK9 pic.twitter.com/L2ewnt7vmX

Στην πόλη Γουχάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία του Covid-19 τον Δεκέμβριο, οι αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι στις 8 Απριλίου θα άρουν όλους τους περιορισμούς στις μετακινήσεις που είχαν επιβληθεί στους κατοίκους της έπειτα από περισσότερο από δύο μήνες.

Στην υπόλοιπη επαρχία Χουμπέ, η άρση των περιορισμών ξεκινά ήδη από την Τετάρτη 25 Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από την επαρχία ελεύθερα. Το ίδιο θα ισχύσει λίγες ημέρες αργότερα και για την Γουχάν.

Αρχικά θα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα μόνο όσοι θεωρούνται υγιείς.

Η Γουχάν είχε τεθεί σε καραντίνα στις 23 Ιανουαρίου.

Ακόμα οι αρχές στην πόλη Γυχάν επιτρέπουν τμηματικά στις εταιρίες που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία να αποκαταστήσουν τις παραγωγικές δραστηριότητές τους.

Οι εταιρίες του κλάδου λαμβάνουν κυβερνητική υποστήριξη, προκειμένου οι δραστηριότητες να γίνονται μέσω του διαδικτύου, αλλά και στην πραγματική αγορά ακινήτων.

China reopened part of the iconic Great Wall, a symbolic sign of its progress against the coronavirus https://t.co/Qyo4tDmut2 pic.twitter.com/JA7qDhFKVY

— Reuters (@Reuters) March 24, 2020